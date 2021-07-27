İmamoğlu, AKP’li Kavakçı hakkında rapor hazırlatıp savcılığa sundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın İBB çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmesi ve vekilliği sırasında İBB’den maaş almaya devam etmesine dair rapor hazırlattı. Rapor Bakırköy başsavcılığına sunularak suç duyurusunda bulunuldu.

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AKP’li Kavakçı’nın 2019’daki listeye göre, belediye şirketlerinden Metro A.Ş.’de 4 bin 796 lira maaşla personel göründüğü belirtilmiş, bunu reddeden Kavakçı ise doktora bursu nedeniyle yerine getirmesi gereken mecburi hizmetini milletvekilliği sonrası tamamlaması için 2015’de sözleşmesinin askıya alındığını kaydetmiş, haberlere de erişim engeli getirilmişti.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’ın yazısına göre İmamoğlu’nun İBB müfettişlerine hazırlattığı raporda sürecin detayları ortaya çıktı.

Buna göre İBB, bağlı şirket personelinin yurt dışında eğitim alabilmesi için 4 Ağustos 2008’de karar aldı. ABD’deki Howard Üniversitesi’ne 24 Kasım 2008’de kabul edilen Kavakçı ise İBB şirketine 1 Aralık 2008’deki başvurusunun ardından işe alındı.

Rapora göre 23 Aralık 2008’de İBB Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, üniversiteye mektup yazarak, Kavakçı’nın eğitim masrafları, sağlık sigortası ve geçimini İBB’nin karşılayacağını taahhüt etti. Kavakçı’ya ABD’ye giderken 4 bin dolar verildi. Her ay 2 bin dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi. 2013 yılına kadar, Kavakçı’ya toplamda 155 bin dolar ve 59 bin lira verildi.

Raporu savcılığa sunan İBB’nin süreçte kullanılan kamu kaynaklarının yasal faiziyle birlikte iadesini ve ‘hukuksuz işlemlere imza attığı’ belirtilen dönemin İBB çalışanları hakkında yargı süreci başlatılmasını talep ettiği kaydedildi.