Gökçek’in ‘ustalık dönemi eseri’: Ankapark 11 milyar liraya mal olmuş!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi sitesinde ‘israf sayfası’nı yayına aldı.

Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada, ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilemeyen ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü Ankapark için yapılan harcamalar kalem kalem yer aldı. Harcamaların toplam tutarı 801 milyon 288 bin dolar (10 milyar 847 milyon 117 bin 387 TL) olarak açıklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Sayfada Ankapark’ın 801 milyon 288 bin 824 dolarlık toplam maliyetine, büyük ihalelerin sadece Ankapark’ta harcanan kısımlarının eklendiği belirtildi. Bu tutara Ankapark dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.

Maliyet her geçen gün artıyor

İsraf sayfasının sürekli güncelleneceği ve geçmiş dönemdeki eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı belirtildi.

Çürümeye terk edilen parkın ABB’ye devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma günü 28 Şubat 2022.

ABB’ye teslim edilmemesi, alanın sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ve diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün çoğalmasına yol açıyor.