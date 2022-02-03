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Yaramazlara biraz batar!

‘İyi hal indirimi’ne yeni düzenleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘iyi hal’ indirimiyle ilgili değişiklik yapılması talimatını verdi.

Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların yargılaması sonucunda kimi zaman sanıklara çeşitli nedenlerle ‘iyi hal’ indirimi yapılması kamuoyunun tepkisini çekiyor.


AA’nın aktardığına göre geçen hafta göreve getirilen Bozdağ, ‘tartışmalara son vermek’ adına iyi hal indiriminde değişikliğe gidilmesini istedi.

Adalet bakanı, mevzuatta çalışma yapmak üzere bürokratlara talimat verdi.

Bozdağ dünkü konuşmasında “İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir” demiş, düzenleme sinyali vermişti.

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