Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimlere yüklendi: “15 yerinden bıçak yemiş kadını bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın?”

Bozdağ kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında belli bir mesafe alındığını savunarak yine de arzu edilen neticelere ulaşılamadığını kabul etti: “Ceza boyutunun caydırıcılığı yanında, önleyici hukuk sistemini daha güçlü şekilde kurmak, bu suçların işlenmesini önleme konusunda daha büyük çabayı, mekanizmaları birlikte hayata geçirmek zorundayız. Bu iş ancak seferberlikle çözülecek bir iştir. Medyanın, üniversitelerin, kurumların, anaların, babaların, kadınların, erkeklerin, topyekun 84 milyonun seferberliğine ihtiyaç vardır. Cezaları, tedbirleri artırdık ama olaylar devam ediyor. Sayı azalsa da bir cinayet bir cinayettir, bir şiddet bir şiddettir. Hepsi de büyük bir felaket ve insanlık suçudur.”

AA’nın aktardığına göre Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Bozdağ ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli adımlar attıklarını‘ ifade ederek kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık yapmayı, anayasanın temel ilkelerinden biri haline getirdiklerini savundu.

Önceki bakanlık döneminde başladığı bir projeyi hatırlatan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmiş dönemde bakanlığım zamanında başladığım bir proje vardı. Yeni dönem de bu projeyi canlandırmayı düşünüyoruz. Adli veri bankası diye bir banka. Bu esasında kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla, Türkiye’nin bir Google sistemi gibi bir sistem içinde suç haritasını tamamen ortaya çıkarmak ve bunun üzerinden önleyici uygulamaları yapmak. Örneğin en çok cinayet hangi il, ilçe, belde, köy, mahalle, cadde, sokakta? Bir yerde yoğunlaşma var, fotoğrafı görecek, ona göre bütün kurumlar durumdan vazife çıkarıp o bölgelerde ona göre bir çalışma yaparsa belki önleyici hukuk bakımından çok daha ciddi bir adımı atmış olabiliriz.”

‘Merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa yapmak lazım’

Savcılarla, asayiş ve emniyetin ortak çalıştığını, belirten Bozdağ şunları söyledi: “Yakın zamanda İstanbul’da 15 yerinden bıçaklanan veya başka şiddete maruz kalan kadınlar var ama deliller tam olmadığı savcı tutuklama istiyor, sulh ceza hakimi kontrol veriyor. 15 yerinden bıçak yemiş kadının hukukunu koruyup, onu bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Vermez ama bırakıyor. Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın? Bundan daha büyük şiddet olur mu? Elbette takdir hakkı var yargının ama takdir hakkı keyfilik hakkı değildir. Somut kural varsa benim takdir hakkım o somut kuralın gereğini yapmak üzere olur. 15 bıçak darbesi yiyen, ayaklarından ateşli silahla taranan birinin failine adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor, ‘eyvah‘ diyorum. Kadına karşı şiddetle mücadele ve diğer konularda bizim adalete ihtiyacımız var. Bu konulardan merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onu gereklerini yapmak lazım.”

‘Gerekiyorsa yasayı değiştireceğiz’

Kravat indirimi olarak bilinen ceza indirimlerine de değinen bakan şöyle konuştu: “Arkadaşlarıma talimat verdim. Bugüne kadar yapılanlar belli. Onların üzerine neleri ilave edeceğiz, daha ileri adımları nasıl atacağız, üzerinde duracağız. Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlı olduğunu ifade etmek isterim.”

Bir mahallede kadına şiddet konusu haberlere düştüğünde, emniyet müdürünün o işin birinci sorumlusu olduğuna dikkati çeken Bozdağ şöyle devam etti: “Başsavcı ise daha emniyet önüne dosyayı getirmeden olayı duyduğu andan itibaren ön alacak. İşler, deliller eksik olmasın, emniyet müdürüyle konuşacak, ilgili savcıyla konuşacak, dosya geldiğinde tam tekmil… 15 bıçak yemiş hanımefendinin acısı üzerine adli kontrol kararı çıkmayacak. Ne gerekiyorsa o karar çıkacak. Bunun, bizim bir eksikliğimizin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu eksikliğe müsaade etmeyeceğiz. Bunun üzerinde duracağız.”

‘Baskıyla karar alan yargı bize zarar verir’

Bakan, kadına karşı şiddet konusunda ‘ama’lı cümle kurdukları takdirde kaybedeceklerini, bu konunun üstesinden gelemeyeceklerini vurguladı.

Kamuoyu baskısıyla alınan tutuklama kararlarını işaret eden Bozdağ, “Sosyal medyanın, kamuoyunun, gazetenin baskısıyla karar alan bir içişleri veya yargı bize zarar verir. Doğru kararı medya, sosyal medya, kamuoyu ayaklanmadan vereceğiz” dedi.