Reuters objektifinden: Yemeksepeti direnişi

Uluslararası haber ajansı Reuters, maaş zammı için işverenden yanıt gelmemesini gerekçe göstererek kontak kapatan Yemeksepeti işçilerinin direnişini fotoğrafladı.
Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), iki gün önce sendika üyesi işçilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer bölgelerde eyleme başladığını açıklamıştı.
Motokurye, vale ve Banabi depolarında iş durdurulduğu belirtilirken; işçiler şirketin İstanbul’daki merkezinin önünde eylemleri sürüyor.
Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kareleriyle Yemeksepeti işçişlerinin direnişi….