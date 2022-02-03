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Yaramazlara biraz batar!

Reuters objektifinden: Yemeksepeti direnişi

Uluslararası haber ajansı Reuters, maaş zammı için işverenden yanıt gelmemesini gerekçe göstererek kontak kapatan Yemeksepeti işçilerinin direnişini fotoğrafladı.

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), iki gün önce sendika üyesi işçilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer bölgelerde eyleme başladığını açıklamıştı.


Motokurye, vale ve Banabi depolarında iş durdurulduğu belirtilirken; işçiler şirketin İstanbul’daki merkezinin önünde eylemleri sürüyor.

Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş kareleriyle Yemeksepeti işçişlerinin direnişi….

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