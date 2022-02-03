KKM’de altıncı hafta: Döviz hesaplarında düşüş daha belirgin

Kur korumalı mevduatların (KKM) altıncı haftasında toplam yabancı para mevduatındaki düşüş 4,1 milyar dolar. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 2,1 milyar dolar.

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Döviz hesaplarında rekor aralıkta 238 milyar doların aşılmasıyla görülmüştü. Geçen hafta itibarıyla zirveden düşüş ise 10 milyar doları aştı. Ancak döviz hesapları miktar olarak hala güçlü seviyede.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

İlk beş haftada yüksek enflasyon ve belirsizlikler nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş düşük kalsa da altıncı hafta itibarıyla çözülmenin biraz daha belirginleştiği gözüküyor.

Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre bir önceki hafta 232,3 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak ile sona eren haftada 228,1 milyar dolara indi.

İlgili haftada döviz mevduatlarında gerçek kişilerin yani vatandaşların hesaplarındaki düşüş 2,7 milyar dolar.

Tüzellerde ise bu rakam 1,4 milyar dolar olarak görülüyor.

KKM ile döviz hesaplarındaki değişim