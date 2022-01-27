KKM’de beşinci hafta: Döviz mevduatları hala güçlü, sınırlı düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatların (KKM) beşinci haftasında toplam yabancı para mevduatında parite etkisinden arındırılmış düşüş 1,51 milyar dolar.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Ancak ekonomistlere göre, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş hala düşük.

Merkez Bankası verilerine göre kur korumalı mevduatların beşinci haftasında toplam yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış haliyle 1,51 milyar dolar azaldı.

21 Ocak haftasında döviz hesaplarındaki toplam para ise 232 milyar 277 milyon dolarla hala oldukça güçlü bir seviyede.

Geçen hafta bu rakam 234,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Döviz hesaplarında zirveyse 238 milyar 974 milyon dolarla geçen yıl 24 Aralık’ta görülmüştü.

İlgili haftada gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatındaysa 1,37 milyar dolar azalma kaydedildi.

Tüzel kişiler tarafında haftalık düşüşse 140 milyon dolar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kur korumalı mevduatlarda 25 Ocak itibariyle büyüklüğün 203 milyar lirayı aştığını, bunun 58,6 milyar lirasının döviz hesaplarından dönüştüğünü belirtmişti.