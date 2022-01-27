Kavcıoğlu’na göre döviz hesaplarındaki yüzde 2’lik çözülme ‘çok iyi rakam’

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduatların devreye girmesinin ardından döviz hesaplarında yaşanan yüzde 2’lik çözülmeyi ‘çok iyi rakam’ olarak değerlendirdi.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

Ancak ekonomistlere göre, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün enflasyon raporu toplantısında bu eleştirilere yanıt verdi.

KKM’lerin devre girmesiyle döviz hesaplarında 4,7 milyar dolarlık bir çözülme olduğunu belirten Kavcıoğlu, sistemin başarılı devam ettiğini savundu.

Ancak Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatları 14 Ocak haftasında halen 234,2 milyar dolar seviyesinde.

Bozulan dövizse toplam hesapların ancak yüzde 2’sine denk geliyor.

Kavcıoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “Hesaplara ilgi bizim tahmin ettiğimiz seviyede gidiyor. Şu an bir aylık bir süre geçti. Bu aralıkta bankaların sisteme dahil olmaları biraz gecikti.

Döviz hesaplarından çözülmede 5 milyar dolara yaklaştık. Bugün itibariyle 4,7 milyar dolar düzeyinde. Ben bunun önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum.

Türkiye gibi alışkanlığı yıllardır döviz ve altın olan bir toplumda bu rakamın liralaşma stratejisine desteğin en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Oranın düşük olduğu yönündeki düşüncelere katılmıyorum. Çok iyi bir rakam. Tüzel kişiler ve yurt dışının da devreye girmesiyle çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

Tabii bu noktada dolarizasyonun etkisini kıracak miktarda bir paranın TL’ye dönmesi bizim için yeterli.

Sadece miktara bakmamak lazım. Türkiye’deki vadenin süresinin çok kısa olduğunu unutmamak gerekli. Bu dönüşümle birlikte mevduatların süresi de üç ay ve üzerine çıkmıştır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün kur korumalı mevduatlarda 25 Ocak itibariyle büyüklüğün 203 milyar lirayı aştığını söylemişti. Erdoğan bunun 58,6 milyar lirasının döviz hesaplarından dönüştüğünü belirtmişti.

Ocak ayı başında Reuters’a konuşan üst düzey bir AKP’li yetkiliyse kur korumalı mevduat hesabına yüksek bir katılımın olduğunu ancak temel beklenti olan dövizden TL’ye dönüşün tam olarak meydana gelmediğini itiraf etmişti.

Yetkili şu değerlendirmeleri yapmıştı: Dövizini bozdurarak TL’ye dönenlerin sayısı ve miktarı oldukça az. Vatandaşta yukarı yönlü bir hareket olabileceği endişesi var. Bu sistemin çok iyi anlatılması gerekiyor. Dövize olan talebin bir şekilde durdurulması gerekiyor, TL’ye güveni sağlamamız şart.”