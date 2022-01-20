KKM’nin dördüncü haftası: Döviz hesaplarında gerileme yine sınırlı

Kur korumalı mevduatların (KKM) dördüncü haftasında gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatında 829 milyon dolarlık düşüş görüldü.

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Dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına devreye alınan kur korumalı mevduatlar (KKM), dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini amaçlıyor.

Kur korumalı TL mevduatının devreye girdiği 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolar azalırken, 31 Aralık haftasındaysa 351 milyon dolar artmıştı. 7 Ocak haftasındaysa gerileme 1 milyar 70 milyon dolar kayıtlara geçmişti.

Merkez Bankası verilerine göre, döviz mevduatları 14 Ocak haftasında 80 milyon dolar azalarak 234,2 milyar dolar kaydedildi. Parite etkisinden arındırılmış veri setine göre ise düşüş 1,4 milyar dolar.

İlgili haftada vatandaşların döviz mevduatlarının ise sınırlı da olsa arttığı görülüyor. Buna göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 39 milyon dolarlık artışla 146,03 milyar dolar oldu. Ancak parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatında 829 milyon dolarlık düşüş var.

14 Ocak haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatlarıysa 119 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırıldığında 568 milyon dolarlık düşüş izlendi.