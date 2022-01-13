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Yaramazlara biraz batar!

Döviz hesaplarında düşüş 1,1 milyar dolar

Kur korumalı TL mevduat üçüncü haftasında gerçek kişilerin yani vatandaşların döviz mevduatında 1,1 milyar dolarlık gerileme görüldü.

Fotoğraf. Reuters

Dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına devreye alınan kur korumalı mevduatlar (KKM), dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini amaçlıyor.


Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, vatandaşların döviz mevduatları 7 Ocak haftasında 1,6 milyar düşüşle 145,5 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 1 milyar 70 milyon dolar. 

Kur korumalı TL mevduatının devreye girdiği 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolar azalırken, 31 Aralık haftasındaysa 351 milyon dolar artmıştı.

7 Ocak haftasında tüzel kişilerin döviz hesapları da bir miktar çözülmüş gözüküyor. İlgili haftada tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,2 milyar düşüşle 88,9 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış düşüşse 1,1 milyar dolar. Önceki hafta da tüzel kişiler tarafında parite etkisinden arındırılmış gerileme 2,9 milyar doları bulmuştu.

7 Ocak haftasında toplam döviz mevduatındaysa parite etkisinden arındırılmış düşüş 2 milyar 200 milyon doları oldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 7 Ocak Cuma akşamı itibariyle KKM’lerdeki paranın 107,6 milyar liraya yükseldiğini duyursa da bankacılık kaynakları halen geçişin büyük oranda TL mevduatlardan kaynaklı olduğunu ve döviz hesaplarındaki çözülmenin çok sınırlı olduğunu dile getirmişti.

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