Biden: IŞİD’in bir numaralı liderini öldürdük

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin IŞİD’in bir numaralı lideri olarak bilinen ‘Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Silahlı kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi savaş alanından kaldırdık. Tüm Amerikalılar operasyondan sağ salim döndü.”

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, IŞİD liderinin bir baskında öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyi’2nden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere Haşimi’nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, “Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı” ifadesini kullandı.

IŞİD’in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Ekim 2019’da öldürülmesinden sonra radikal İslamcı örgüt, bir zamanlar ABD gözetiminde tutulan Iraklı el-Kureyşi’yi halefi olarak atamıştı.