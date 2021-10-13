Reuters: Türk istihbaratı IŞİD liderlerinden Cesim’in yakalanmasına yardım etti

Türk istihbarat teşkilatının, kuzeybatı Suriye’de saklanan IŞİD liderlerinden Sami Cesim’in Irak güvenlik güçleri tarafından yakalamasına yardım ettiği belirtildi.

Irak pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Irak uyruklu Cesim’in ‘sınırların dışında özel bir operasyon’ olarak nitelendirdiği operasyon sonucunda yakaladığını duyurmuş, ne zaman ve nerede yakalandığı konusunda bilgi verilmemişti.

Cesim, canlı olarak ele geçirilen en üst düzey IŞİD liderlerinden biri. Irak hükümeti Cesim’in, ABD’nin 2019’da Suriye’nin kuzeybatısındaki düzenlediği saldırı sırasında ölen IŞİD kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin yardımcısı ve şu anki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin yardımcısı olduğunu açıkladı.

Reuters’a bilgi veren bölgeden üst düzey bir güvenlik kaynağı ve iki Irak güvenlik kaynağı, Cesim’in kuzeybatı Suriye’de olduğunu ve Türkiye’den gelen istihbaratın Cesim’in yakalanmasında kilit rol oynadığını söyledi.