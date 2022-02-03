Enflasyon verileri sonrası kurda yön yukarı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi enflasyonu yıllık yüzde 50’nin biraz altında açıklamasının ardından dolar kuru yukarı yönlü hareketlendi.
Türkiye’de enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 48,69’a ulaştı. Üretici enflasyonu tarafındaysa yıllık yüzde 93,53 görüldü.
Enflasyonda 2002 yılından beri görülen en yüksek seviyeye ulaşılmasının ardından dolar, avro ve altın çıkışa geçti.
Dün günü 13,45’ten kapatan dolar kuru enflasyon verileri sonrası yüzde 0,80’lik artışla 13,56 seviyesinde.
Avro kuruysa benzer bir oranla 15,35’in üzerinde hareket ediyor.
782 liradan günü kapatan gram altında ise bugün öğle saatleri itibarıyla fiyat 786 liranın üzerinde.