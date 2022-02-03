Gerekçe ‘düşük reytingler’: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor

FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programın yapımcısı Fatih Aksoy, ‘düşük reytingler’ gerekçesiyle erken final yapacaklarını söyledi. Aksoy’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve manevi değerler’ genelgesi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) programı incelemeye almasının ‘kararla bir ilgisi yok.’

Fotoğraf: FOX TV

Erdoğan, 29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlamış “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanarak ilgili kurumlardan adım atılmasını ‘rica’ etmişti.

‘Temel değerler, milli ve manevi değerler, birtakım semboller, toplum yapısı, milli kültürümüz, örtülü faaliyetler’ gibi sınırları belirlenmemiş ve yoruma açık ifadelerin yer aldığı genelge tepki çekmiş; ‘sansür genelgesi’ eleştirileri yükselmiş ve ‘Maske Kimsin Sen’e de yorulmuştu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.

Programda ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesleriyle şarkılar söyleyip yarışıyor.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın sorularını yanıtlayan Aksoy, şunları kaydetti: “Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”

‘Genelge rastlantı’

Genelgeye ilişkin konuşan Aksoy, şöyle devam etti: “Açıkçası bu kararname (genelge) bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok.

Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye’de sert rekabete dayanamadı. 9’uncu bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız.”

‘RTÜK’ün de etkisi olmadı’

Aksoy, erken final kararında RTÜK’ün inceleme başlatmasının da etkili olmadığını şu ifadelerle savundu: “Bununla ilgili RTÜK’ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum.”