RTÜK’ten ‘Maske Kimsin Sen’ programına ‘çocukların korunması’ gerekçesiyle inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurdu.

Görsel: FOX TV

Twitter’da kendisini etiketleyip “Bu programla ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı” diye soran bir kullanıcıya yanıt veren Uslu, şunları kaydetti: “Evet ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır.”

Evet ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır. — İbrahim USLU (@ibrahimuslu55) January 2, 2022

Sunuculuğunu Tansel Öngel’in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü’nün yaptığı yarışma programı 1 Ocak 2022’de yayına girmişti.

Programda kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte stüdyodaki seyirciler ve ekran başındaki izleyiciler, verilen ipuçlarıyla yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor.