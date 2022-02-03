Koca’dan Molnupiravir savunması: Bilim dünyasında kabul görmüş durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek hafta kullanılmaya başlanacak Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın bilim dünyasında kabul gördüğünü söyledi.

Koca, Covid-19 hastalarına verilecek ilacın gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını dün duyurmuş, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara erken dönemde verileceğini ifade etmişti.

Sağlık bakanı, bugünkü Twitter paylaşımında ise şunları kaydetti: “Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda.”