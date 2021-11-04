Covid-19 ilacına ilk onay

ABD merkezli ilaç devi Merck’in Covid-19’un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı Britanya’dan geldi.

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Covid-19 pandemisine karşı dünya genelinde başta aşılama ve kısıtlamalar yoluyla mücadele sürerken, ortaya çıkan varyantlar, aşıların etkisini az da olsa düşürüyor. Ülkelerin birçoğu varyantlara karşı ek doz aşılamaya başladı.

Diğer yandan ilaçlar konusunda da sevindirici haberler gelmeye başlıyor.

Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın laboratuvar deneylerinde varyantlara karşı etkinlik gösterdiğini belirtmişti.

İlaca ilk onay Britanya’dan geldi. Britanya’daki ilaç düzenleyici kurum, hapın pozitif testin ardından mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye etti.

ABD’deki düzenleyici kurum olan FDA’ya da başvuran şirket, sonucun olumlu çıkmasını bekliyor.

Ancak ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar, güncel kurla yaklaşık 6 bin 200 lira. ABD dışındaki ülkelerde fiyat uygulamasının ne şekilde olacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer de Covid-19’a maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın ikinci ve üçüncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurmuştu.