Covid-19’un ilacı bulundu mu?

ABD merkezli Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın laboratuvar deneylerinde varyantlara karşı etkinlik gösterdiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 pandemisine karşı dünya genelinde başta aşılama ve kısıtlamalar yoluyla mücadele sürerken, ortaya çıkan varyantlar, aşıların etkisini az da olsa düşürüyor. Ülkelerin birçoğu varyantlara karşı ek doz aşılamaya başladı.

Diğer yandan ilaçlar konusunda da sevindirici haberler gelmeye başlıyor. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Covid-19’a maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın ikinci ve üçüncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurmuştu.

Aşılardan farklı çalışıyor

Klinik deneyleri uzun süredir devam eden molnupiravir ilacının ise varyantlar arasındaki farkları tanımlayan mevcut tüm Covid-19 aşılarının odağı olan virüsün spike proteinini hedef almadığından etkisinde bir değişim olmadığı bildiriliyor.

Merck firmasının ilacı olan molnupiravir, bunun yerine virüsün kendi kopyalarını oluşturması için gerekli olan enzim viral polimerazı hedefliyor. İlaç, virüsün genetik koduna hatalar ekleyerek çalışmak üzere tasarlandı.

İlk veriler, ilacın enfeksiyon sırasında erken verildiğinde çok etkili olduğunu gösterdi. Çalışmaya, semptomları beş günden fazla sürmeyen, ciddi hastalık riski altında olan ancak hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastaları katıldı.

Deltaya karşı da etkili

Çalışmanın ilk denemelerinde katılımcılardan geniz yoluyla alınan sürüntü örneklerine karşı antiviral testler yapıldı. Çalışmaya, semptomları beş günden fazla sürmeyen, ciddi hastalık riski altında olan ancak hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastaları katıldı. Bu ilk denemeler sırasında varyantlar pek etkili değildi. Ancak ilaç, ABD’de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki son artışın arkasındaki Delta varyantının laboratuvar örneklerinde de test edildi. İlaç bu varyanta karşı da etkili oldu.

Bu orta aşamalı deneyde, beş günlük molnupiravir tedavisinden sonra, ilacı çeşitli dozlarda alan hastaların hiçbirinde Covid-19 testinin pozitif çıkmadığını, plasebo verilen hastaların yüzde 24’ündeyse testin pozitif çıktığını belirtildi. Çalışma şu an Faz 3 aşamasında. Şirket, ortağı Ridgeback firması ile de önleyici ilaç denemeleri yapıyor.

Çalışmaların kasım ayı başlarında biteceğini tahmin ediliyor.