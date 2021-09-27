Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pfizer, Covid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Covid-19’a maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın ikinci ve üçüncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıklamasına göre antiviral ilacın klinik denemeleri, Covid-19’a yakalanmış ve semptom gösteren kişilerle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı yetişkin üstünde yapılacak.


Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, şunları söyledi: “Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19’la mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz.”

Dolsten, denenen ilacın başarılı olması durumunda virüsü, çoğalma imkanı bulamadan durduracağını ve enfeksiyona yakalananlarda semptomların gelişmesini önleyeceğini ifade etti.

AA’nın aktardığına göre virüsün çoğalmasını sağlayan bir enzimin üretimini durdurmayı hedefleyen ilacın, HIV enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan ritonavir’le birlikte kullanılacağı açıklandı.

Pfizer’dan önce, ABD merkezli Merck ve İsveçli ilaç firması Roche de, Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisi için hap formatında ilaçlar geliştirdiklerini duyurmuştu.

Pfizer CEO’su ‘yeni varyantlara rağmen’ normal hayata dönüş için tarih verdi

SON HABERLER

Meğer erkek filmleriymiş!

Yönetmen Metin Akdemir’in 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Film Festivali’ni sarsan filmi ‘Hayalimdeki Sahneler’i gecikmeli olarak Mubi platformunda izledim. Belgesel seksenler ile doksanlar arasındaki Türk toplumundaki kadın kimliğinin farklılaşmasının sinemadaki izdüşümü olan ‘Dul Bir Kadın’, ‘Kadının Adı Yok’, ‘İki Kadın’ filmlerini kuir ögeler açısından inceliyor.

TTB, 10’dan fazla doktoru soruşturuyormuş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ‘yanlış bilgilerle halk sağlığını tehdit eden’ 10’dan fazla doktorla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Bilim kurulu üyesi: Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.