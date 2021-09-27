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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer CEO’su ‘yeni varyantlara rağmen’ normal hayata dönüş için tarih verdi

BioNTech işbirliğiyle Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla yeni varyantların çıkmaya devam etme ihtimaline rağmen bir yıl içinde hayatın normale döneceğine inandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta da yine mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren şirket Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel pandeminin bir yıl içinde biteceğini öngörmüş, geçen altı ay içindeki üretim kapasitelerinden yola çıkarak önümüzdeki yılın ortasında dünyadaki herkesin aşılanması için yeterli dozda aşı üretileceğini söylemişti.


ABC News’a konuşan Bourla, bir yıl içinde normal hayata dönüşün mümkün olacağını belirterek, bunun yeni varyantların çıkmaya devam etmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Bourla ayrıca normale dönüşün aşısız hayat anlamına da gelmediğini ifade etti.

Pfizer CEO’su dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkmaya devam edecek varyantlara karşı en olası senaryonun yıllık aşılanma olduğunu belirterek, “Ancak henüz net olarak bilmiyoruz. Bekleyip verileri görmemiz gerekecek” dedi.

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