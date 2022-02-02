Bakan Koca: Molnupiravir kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacak” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan sağlık bakanı özetle şunları söyledi:

* Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu.

* İstanbul’da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir’de vaka sayıları son iki haftada üçte bir oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir.

* Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31’dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.

* Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir.

* Turkovac’ın bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmadı.

* Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır.