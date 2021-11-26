Prof. Ceyhan uyardı: Rehbere eklenecek Covid ilacında daha 3’üncü faz sonucu yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de Covid-19 tedavi rehberine eklenecek ‘Molnupiravir’ ilacının 3’üncü faz çalışmasının tamamlanmadığını vurgulayarak, “Henüz ne oranda etkili olduğuna dair kesin veri yok” dedi ve beklemek gerektiği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günkü bilim kurulu toplantısının ardından, Molnupiravir’i yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirterek “Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz” demişti. ABD merkezli Merck, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaçla ilgili 11 Ekim’de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı. İlaca ilk kullanım onayı kasım başında Britanya’dan gelmişti.

ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar, güncel kurla yaklaşık 6 bin 200 lira. ABD dışındaki ülkelerde fiyat uygulamasının ne şekilde olacağı ise henüz bilinmiyor.

‘Ara sonuçlar yanıltabilir’

Ceyhan şu değerlendirmeyi yaptı: “Henüz ne oranda etkili olduğuna dair kesin veri yok. Ara sonuçlar hep yanıltabilir insanları. 2 bin civarında elde edilen sonuçla varılmış bir sonuç var, bu da açıkçası yanıltabilir insanı. Aynı Favipiravir’de olduğu gibi burada da benzer bir durum ile karşılaşabiliriz. Üretim hakkını firma bütün dünyaya açtı. Anladığınız kadarıyla Türkiye’de de böyle bir başvuru yapılmış. Bence bu ilacın etkinliği ile ilgili faz-3 çalışmasının bütün sonuçlarını beklemek lazım. Daha sonra diğer ülkelerde kullanıma girecek, onların sonuçlarını görmek lazım. Şimdiden sanki, ‘Çaresi bulundu’ diye bir düşünceye kapılmak yanlış olur.”

İlacın tedavi rehberine eklenmesi kararının yine acele alınmış bir karar olduğunu söyleyen Ceyhan şöyle devam etti: “Molnupiravir’in faz-3 çalışması bitmedi. Sadece firma faz-3 çalışmasındaki ara sonuçlar ile acil kullanım onayı aldı. Daha sonra da hemen arkasından bir başka firmanın daha etkili ilacı duyuruldu. Bunlardan hiçbirinin bilimsel verisi yayımlanmış değil. Molnupiravir hastaneye yatışları yüzde 50 azaltıyor diye duyuruldu. Halbuki diğer ilaç yüzde 80’in üzerinde bir etkinlik olduğundan bahsetti. Böyle olunca Molnupiravir’in pazarda yer alma şansı azaldı. Aslında bir firmanın bir ilaç geliştirdikten sonra 10 yıllık veri koruma hakkı vardır. Yani verisini kimseyle paylaşmama, dolayısıyla başkaları tarafından üretimini engelleme hakkı vardır. Firma başta kendi açıklama yaptı, ‘Ben ruhsat için başvurmayacağım, ancak ülkeler kendileri bunu kendi imkanları ile üretebileceklerini düşünüyorlarsa onlar için verilerimi vereceğim’ dedi. O arada Hindistan’da yedi ayrı firma üretimine başladı. Bunlardan ikisi faz-3 çalışması yaptı, çalışmada orta ağırlıktaki vakalara kullandıklarında etkisi olmadığını gördükleri için çalışmayı sonlandırdılar.”