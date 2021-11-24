Bakan Koca: Favipiravir ve molnupiravirle ilgili yeni düzenleme rehbere eklenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisinde favipiravir ve molnupiravir’in kullanımıyla ilgili yeni düzenlemenin rehbere ekleneceğini duyurdu.

Bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Bakan Koca, özetle şunları kaydetti:

* Sağlık çalışanlarından iki doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecek.

* Favipiravir isimli ilacın önemli bir yan etkisi olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görüldü. (Diken notu: Türkiye’de Covid-19 hastalarına verilen favipiravir ilacıyla yapılan güvenilir bir araştırma, hastalığın tedavisinde ilacın bir etkisi olmadığını ortaya koymuştu. Diken’e konuşan uzmanlar ‘ilacın işe yaramadığını, bakanlığın ısrarını anlamlandıramadıklarını’ söylemişti.)

* Bundan sonraki süreçte kullanım favipiravir endikasyonuna, kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecek.

* Molnupiravir etken maddeli ilacın tedavi rehberine eklenmesine karar verildi. İlaç tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınacak.

Bakan Koca daha sonra başka bir paylaşımında Türkiye’nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.