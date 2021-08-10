Tartışmalı ilaç favipiravirde yeni araştırma: Tedavide etkisiz, karaciğeri yoruyor

Prof. Dr. Önder Ergönül, çoğu ülkenin bıraktığı ancak Türkiye’nin kullanmaya devam ettiği favipiravir ilacının Covid-19 tedavisinde etkisiz olduğunu belirterek karaciğeri yorduğunu söyledi.

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Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Türkiye, Covid-19 vaka sayısında 20 binleri yeniden gördü, günlük vefat sayısı ise 100’ü aştı. Testi pozitif çıkan herkese Sağlık Bakanlığı’nın tedavi paketi götürülüyor.

Türkiye’de salgının ilk senesinde kullanılan hidroksiklorokin ilacının Covid-19’a karşı etkili olmadığı ortaya çıkmış hatta diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hayatı tehdit edebilecek kardiyotoksik istenmeyen etkilere neden olabileceği bildirilmişti. Bilim insanlarının uyarına karşın ilacın kullanımında ısrar sürmüştü.

Şu an filyasyon ekiplerinin Covid-19 hastalarına götürdüğü bu pakette yer alan favipiravir ilacı da tedaviye etkisi olmadığı için tartışmaların odağında.

Dünya’dan Yasemin Salih’in haberine göre Koç Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ergönül liderliğindeki bilim ekibi tarafından yapılan ve sonuçları Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde (Eur J Clin Microbiol Infect Dis) yayınlanan meta analiz çalışması, ilacın tedavide etkisinin olmadığını gösterdi.

“İlaç etkisiz. Bu ilacı almakla solunum desteğini azaltmıyorsunuz. Gelişmiş ülkeler bir yıldır kullanmıyor ama biz ısrar ediyoruz” diyen Prof. Dr. Ergönül, şöyle devam etti: ”Son çalışmamız, favipiravirin Covid-19 tedavisinde etkinliği üzerine yapılan araştırmaların meta analiziydi. Aralık ayında başladık, yaklaşık beş ay sürdü. Daha sonra bilimsel mecralarda yayınlanması da bu kadar zaman aldı. Bu bizim favipiravir üzerine yaptığımız ikinci bilimsel çalışma. Üçüncüsü de yolda. Çalışmamızın sonuçları dünyada tüm hekimlerin kullandığı rehberlere girecek. Biz bir sentez yaptık ve çalışmamızın sonucunda favipiravir ilacının Covid-19 üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gördük.”

‘Bazı kişileri olumsuz etkilemiş olabilir’

Favipiravirin yerli sentezi de üretilmişti. (Fotoğraf: AA)

Prof. Ergönül, favipiravirde de hidroksiklorokin gibi bir durum söz konusu olduğunu belirterek, ilacın bazı kişileri olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi: ”Çünkü bilindiği gibi sekiz ilaç alınıyor. Bu da mide ve karaciğeri yoruyor. Enzimleri yükseltiyor. Bu ilacın etkisiz olduğu, yurt dışında da birçok araştırma sonucunda ortaya konuldu. ABD, İngiltere, Almanya, Japonya dahil gelişmiş ülkelerde uzun süredir bu ilaç kullanılmıyor. Biz de çalışmamızda gördük ki bu ilacı aldığınızda olumlu bir etki görmüyorsunuz; solunum sistemini destekleyen bir ilaç değil. Enfeksiyonun ciğerlere inmesini önlemiyor.”

‘Hekimlerin de bilime ihtiyacı var’

Prof. Dr. Ergönül, “Hastaların kafası karışıyor. Sonuçta favipiraviri şiddetle öneren hekimler de var” değerlendirmesi üzerine ise şunları söyledi konuştu: ”Evet var. Zamanında hidroksiklorokin için de aynı savunmayı yapmışlardı. Bir yıl verildi hastalara, sonra vazgeçildi. Ne oldu da vazgeçildi? Aynı durum favipiravir için de geçerli. Türkiye’de hekimler dahil herkesin bilime ihtiyacı var. Çok güçlü bir insan kaynakları kadromuz var, parlak gençler tıp fakültelerinde eğitim görüyor ancak devamı gelmiyor. Sürdürülebilir bilim eğitimi şart. Birincil olarak Sağlık Bakanlığı sorumlu ama üniversiteler ve TTB’nin de ilk hedefi hekimlere bilim eğitimi aldırmak olmalı.”