Tartışmalı ilaç artık Türkiye’de de Covid-19 tedavisinde kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberinden hastalığın tedavisi için hidroksiklorokin ilacı kullanılması önerisi kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Salgının başında farklı ülkelerde denenen ilaç, geçen yıl faydalı olmadığı hatta ölüm riskini artırabildiğine dair araştırmalar sonrasında pek çok ülkede Covid-19 tedavisinde kullanılmaz olmuştu.

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Sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin artık Türkiye’de de Covid-19 tedavisi amacıyla kullanılmayacak.

AA’nın aktardığına göre, bakanlığın Covid-19 Rehberi’nin ‘Erişkin Hasta Tedavisi’ bölümünde güncelleme yapıldı.

Rehberde Türkiye, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların Covid-19’a karşı antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatıldı.

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Halen pek çok ülkede bu ilaçların farklı kombinasyonlarının kullanımına devam edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve Kovid-19’daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak Kovid-19’a karşı etkili antiviral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir.”

Bu kapsamda, rehberden Covid-19 tedavisi için hidroksiklorokin ilacı önerisi çıkarıldı.

Rehbere, Covid-19 hastalarında bakteriyel koenfeksiyonun düşük saptanması nedeniyle ampirik antibiyotik kullanımının önerilmediği ifadesi eklendi.