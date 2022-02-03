İpsala’da donarak hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 16’ya yükseldi

Dün 12 kişinin donarak hayatını kaybettiği Edirne’nin Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde dört sığınmacının daha cansız bedeni bulundu. İlçede, donarak hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 16’ya yükseldi.

Valiliğin açıklamasında, “Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef dört göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Dün, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde 11 sığınmacının cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir sığınmacı da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve valiliğin açıklamalarında bu sığınmacıların Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildikleri vurgulanmıştı.