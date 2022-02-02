Edirne’nin Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde 12 sığınmacı donarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sığınmacıların Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’ından şu mesajı paylaştı: “Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12’si dondu AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ’ye müşfik Allah rahmet eylesin.”

Edirne Valiliği, ise önce dokuz göçmenin yaşamını kaybettiğini duyurdu: “02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden dokuz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.”

Valilik, yarım saat sonra paylaştığı ikinci tweet’le ölenlerin sayısının 12’ye yükseldiği bilgisini paylaştı: “Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında iki göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır.“