Erdoğan’ın Kaftancıoğlu’na açtığı 500 bin TL’lik tazminat davası reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat’ ifadeleri nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na açtığı 500 bin TL’lik tazminat davası reddedildi.
Erdoğan, 8 Ocak 2021 tarihindeki açıklamasında, Kaftancıoğlu için ‘DHKP-C militanı’ ifafesini kullanmıştı.
Kaftancıoğlu ise Erdoğan’ın kullandığı bu ifade üzerine yazılı açıklama yaparak Erdoğan’a ‘cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat’ ifadesini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı, daha sonra Kaftancıoğlu’nu hakkında, ‘kişilik haklarını zedelediği’ gerekçesiyle 500 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.
Bugün, İstanbul 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada tazminat talebi reddedildi.
Mahkeme kararını CHP İstanbul İl Başkanlığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.