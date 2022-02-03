İpin ucu kaçınca tüm illerde dolar hesapları sert yükseldi: Kilis hariç

Dolarda geçen yılın son çeyreğinde hükümetin ipin ucunu kaçırmasıyla hesaplarda hızlı bir yükseliş yaşandı. 2021’in son çeyreğinde Türkiye genelinde dolar hesaplarında artış görülmeyen il bulunmazken, Hakkari dolara en çok rağbeti gösteren şehir olarak öne çıkıyor. Dolara en az ilgi ise Kilis’te.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlamaya başladığı eylülde 8,3 seviyesinde bulunan dolar kuru, 20 Aralık’ta 18,4’e kadar ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Yüksek enflasyona rağmen yapılan faiz indirimlerinin etkisiyle bu dönemde dolar hesaplarında da hızlı bir yükseliş meydana gelmişti.

Dünya’dan Şebnem Turan’ın aktardığına göre 2021 yılı son çeyreğinde döviz mevduatında artış yaşanmayan il bulunmuyor. Ancak en dikkat çekici yükseliş yüzde 76 ile Hakkari’de. Yüzde 66,7 ile Ardahan ve yüzde 62,5 ile Tekirdağ ise izleyen şehirler.

Döviz mevduatının 885,2 milyar lirası yani yaklaşık yüzde 41’i ise İstanbul’da. Mega kentte döviz mevduatları sadece son çeyrekte yüzde 51,1 oranında artmış gözüküyor. En yüksek döviz mevduatında ikincilikse yurt dışında yaşayan vatandaşların hesaplarında. Yurt dışındakilerin Türk bankalarındaki döviz mevduatında üç aylık artış yüzde 47,1.

Ardından gelen illerse sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa. Büyükşehirlerde de mevduat artış oranları yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

En az Kilisliler dolar aldı

Dövize en az rağbet gösteren ilse Kilis. Son çeyrekte Kilislilerin döviz hesaplarındaki artış yüzde 10’la sınırlı. En az artışta onu takip eden Bingöl’ün döviz mevduatı artışı ise yüzde 42 seviyesinde. Ve diğer illerde de bu oran yükselerek devam ediyor.

Kilislilerin TL mevduatındaysa son çeyrekte yüzde 40 artış var.

TL mevduatta görünüm

2021’in dokuz ayında 1 trilyon 108 milyar 426 milyon lira olan toplam TL mevduatı 2021 sonu itibariyle 1 trilyon 74 milyar 170 milyon liraya indi. Ancak Kilislilerin bu dönemde 432 milyon 763 bin lira olan TL mevduatı 609 milyon 518 bin liraya yükseldi.

TL mevduatta da nüfus etkisiyle birincilik 364 milyar 33 milyon lirayla İstanbul’da. Onu Ankara, İzmir ve yurt dışında yaşayanların Türk bankalarındaki TL mevduatları izliyor. Kilis’in ardından TL mevduatını son çeyrekte en fazla artıran ikinci il Bingöl, yüzde 20,7 yükseliş var. Şanlıurfa’nın da TL mevduatı yüzde 17,5 arttı.

En çok TL mevduatı azalanların başındaysa Ardahan yüzde 11,2 ile geliyor. Onu yüzde 9,95 azalışla Tunceli, yüzde 8,4 düşüşle Ankara ve yüzde 6,78 gerilemeyle İzmir izliyor. İstanbulluların TL mevduatındaki azalmaysa yüzde 4,70 seviyesinde.

Toplam mevduatta durum

BBDK verilerine göre TL, DTH ve diğer mevduatların toplamıysa 2021 sonu itibariyle 5 trilyon 302 milyar 774 milyon lira. 2021’in dokuz aylık dönemindeyse toplam mevduat büyüklüğü 4 trilyon 106 milyar 187 milyon lira seviyesindeydi. Buna göre üç ayda toplam mevduatlardaki artış da yüzde 29,1 seviyesinde. 2020 sonuna göre toplam mevduattaki artışsa yüzde 53,47.