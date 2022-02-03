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Yaramazlara biraz batar!

Komisyondan, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğuyla HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.


Güzel’in iki dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu bugün dördüncü kez toplandı.

Toplantıya, AKP’li Ramazan Can, Abdullah Güler ve Zeynep Gülyılmaz, HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP’li Rafet Zeybek katıldı. Burada hazırlanan rapor ve şerhler 8 Şubat’ta Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderilecek.

Komisyon, belirlenen günde Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması dair verilen raporu ele alacak. Kaldırılması yönünde karar alınması halinde dosya Meclis Genel Kurulu’na gönderilecek.

HDP’li Güzel’e ilişkin son karar Meclis Genel Kurulu’nda alınacak. Burada yapılacak oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde Güzel iki ayrı dosyadan yargılanacak.

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