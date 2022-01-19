CHP, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ‘Evet’ diyecek

CHP, öldürülen bir PKK’lıyla çektirdiği fotoğraflar basında paylaşılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair oylamada ‘Evet’ oyu verecek.

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanmış, Meclis’e gönderilmişti.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir soru üzerine, Güzel’in fezlekesinin yarın ilgili komisyonda ele alınacak olmasına değindi.

Özel şunları söyledi: “HDP’li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına ‘Dokunmayın’ dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel’in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında ‘Evet’ oyu kullanacağız.”

Özel, 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri nedeniyle hedefe konan Sezen Aksu’ya destek çıktı.

CHP’li yönetici, Aksu’nun evinin önünde toplanan Milli Beka Hareketi üyelerini hatırlatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklendi: “Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; ‘Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.’ Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar? Şarkıyı 2022’de köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı işlenmeyen suçları dine karşı işleniyormuş gibi gösterip, nefreti örgütlemektir. Bu, sokaktaki yangının din istismarı ile bastırılmaya çalışılmasıdır. Biz Soylu’dan korkmayız. Milli Beka Hareketi’nden korkmayız. Sezen Aksu, 2010 yılında referanduma destek verdi; ama 2016’da destek vermedi. Onlarla aynı çizgide olmadığı için tehdit alıyor.”