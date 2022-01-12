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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi Meclis’te

Öldürülen bir PKK’lıyla çektirdiği fotoğraflar basında paylaşılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis Başkanlığı’na gönderildi.

Meclis’e giden fezleke, Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.


Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. AA’nın aktardığına göre fotoğraflar, Bora’nın telefonundan bulundu.

Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanmıştı.

HDP’li Güzel hakkındaki fezleke cumhurbaşkanlığına yollandı

HDP’li vekile ‘fotoğraf’ fezlekesi

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