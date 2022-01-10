HDP’li vekile ‘fotoğraf’ fezlekesi

‘Öldürülen PKK’lıyla fotoğrafı basına yansıdığı’ gerekçesiyle HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. AA’nın aktardığına göre fotoğraflar, Bora’nın telefonundan bulundu.

Söz konusu fezlekede HDP’li vekil ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor. Fezleke TBMM Genel Kurulu’na gelip oylanırsa Güzel’in vekilliği düşürülecek.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilmişti.

Güzel’den açıklama

Söz konusu fotoğrafların ‘yargısız infaza ve linç saldırılarına yol açtığını’ ifade eden Semra Güzel, görüntülerle ilgili şunları kaydetti: “Volkan Bora’la üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisiyle yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik. Volkan Bora gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ulaşmaya çalışmama rağmen, 2014 yılına kadar kendisiyle hiçbir şekilde görüşemedik.

2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır.”

‘Milletvekili seçilene kadar hiçbir soruşturma başlatılmadı’

Sadece benim değil milyonlarca insanın geleceğe dair umutlandığı ve barışı arzuladığı bir süreçte, bizatihi hükümetin karşı tarafla görüşmeler yaptığı göz önüne alınırsa, bu fotoğrafların bugün hakkımda yürütülen karamalara, kumpas girişimlerine ve suçlamalara dayanak yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2017 yılında, Volkan Bora’nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018’de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım.”

Güzel daha sonra ‘medya tetikçileri ve onların arkasındaki güçler’ olarak tanımladığı kimselere şu soruları yöneltti:

Madem bu fotoğraflar beş yıl önce elinize geçti, milletvekili olmadığım bir yıl boyunca neden hakkımda herhangi bir soruşturma başlatılmadı?

Madem bu fotoğraflar beş yıl önce elinize geçti, attığım twitten dahi fezleke hazırlanırken, vekillik çalışmalarını yürüttüğüm üç buçuk yıl içerisinde neden bu dosyaya dair Meclis’e iletilen herhangi bir fezleke olmadı?

Bu fotoğraflar nasıl oluyor da bir ‘gazetecinin’ eline geçiyor? Bu ‘gazeteci’ bu fotoğraflara habercilik yeteneği sayesinde mi ulaştı, yoksa bu fotoğraflar bizatihi Emniyet veya bir devlet kurumu tarafından kendisine servis mi edildi?

Nasıl oluyor da bu fotoğraflar öncelikle bir fezlekede değil de bir ‘gazete’ sayfasında yayınlanıyor?

2014’te HDP’yle herhangi bir üyelik ilişkisi olmadığını kaydeden Güzel, şöyle devam etti: “2018 yılındaki milletvekili adaylığına kadar da olmadı. Yürütülen linç kampanyasına ve gerçeği yansıtmayan kirli ithamlara karşı hukuk yollarını da kullanacağımı özellikle belirtmek isterim.”