HDP’li Güzel hakkındaki fezleke cumhurbaşkanlığına yollandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, ‘öldürülen PKK’lıyla çekilmiş fotoğrafları basına yansıdığı’ gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM’ye iletilmek üzere cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. AA, fotoğrafların Bora’nın telefonundan bulunduğunu aktarmıştı. 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel hakkında hazırlanan fezleke dün Adalet Bakanlığı’na yollanmıştı.
AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığınca düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığı tarafından tamamlandı. Fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere cumhurbaşkanlığına gönderildi.