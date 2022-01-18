HDP’li Güzel’in fotoğrafları, kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

PKK üyesiyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında fotoğraf, bilgi ve belgeler, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

Adıyaman başsavcılığı tarafından kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay başsavcılığına iki klasör ek delil gönderildi.

Deliller arasında hakkında düzenlenen fezlekenin Meclis’te önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen HDP’li Semra Güzel’in fotoğrafları da yer alıyor.

Ek delil klasörlerinde 11 Kasım 2021’de ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan HDP eski milletvekili Behçet Yıldırım’a ilişkin de ifadeler yer alıyor.

Güzel ve Yıldırım hakkındaki soruşturma dosyaları, Adıyaman başsavcılığı tarafından AYM’de görülen kapatma davasına ek delil olarak sunulması için Yargıtay başsavcılığına gönderildi.

Arnavutluk’tan dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Böyle sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklama ile Güzel hakkındaki fezlekeye ‘Evet’ diyeceklerini duyurmuştu.

Güzel’in fotoğrafları hakkında geçen Diken’e konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “AKP iktidarının teşvikiyle on binlerce insan PKK üyesi yakınların görme imkânını elde etmişlerdi” demişti.