HDP’li Güzel için savunma: Çözüm süreci suçsa herkes için suçtur!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu’nda, savunmayı Güzel adına HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptı. Kerestecioğlu benzer kararların geçmişte alındığını hatırlatarak, “Çözüm süreci eğer bir suçsa herkes için suçtur ki bizce değildi” dedi.

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayınlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanmış, Meclis’e gönderilmişti.

Meclis’te kurulan Hazırlık Komisyonu toplantısına katılmayan Güzel’in yerine, HDP’li Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı. Komisyon görüşmelerinde AKP’li Ramazan Can, Abdullah Güler ve Zeynep Gülyılmaz, HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP’li Rafet Zeybek yer aldı.

‘İktidar kendini koruma altına aldı’

Fotoğrafların ‘çözüm süreci’nde çekildiğini vurgulayan Kerestecioğlu, iktidar üyelerinin bu sürece ilişkin çıkarılan yasalarla ‘kendilerini koruma altına aldıklarını’ belirtti.

HDP’li vekil şunları kaydetti: “Kendilerini özel yasalarla güvenceye alanlar tarafından sırf o ve onun gibiler güvencesiz olduğu için özel bir dönemin suç olmayan davranışları nedeniyle linç ediliyor, hırpalanıyorlar… Devlet ve yönetenler vatandaşına tuzak kurmamalı.”

Kerestecioğlu, Volkan Bora isimli kişinin Semra Güzel’in sözlüsü olduğunu belirterek görüşmenin ‘duygusal bağ nedeniyle yapıldığını’ dile getirdi.

Görüntülerde silahların da yer almasına da değienen HDP’li vekil, şunları kaydetti: “Kamuoyunu rahatsız edebilir, bunu anlamak mümkün ancak döneme bakmamız lazım ne zaman oldu bu? Bu ülkede on binlerce genç çatışmalarda yaşamını yitirdi ve sorun şu ki bu görüşme çözüm sürecinde gerçekleşmiş bir görüşme. Semra Güzel’in açıklaması da bu ve bize bunun aksini düşündürecek hiçbir bilgi yok. O dönemde neler yaşandığını ise hepimiz biliyoruz.”

Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istenen ilk isim olmadığını vurgulayan Kerestecioğlu, savunmayı şu sözlerle tamamladı:

En geç bir sonraki pazartesiye karar

“Semra Güzel ilk değildi. Ancak son olmasını ve sadece yaşadıklarıyla kalmasını, dokunulmazlığının kaldırılmamasını diliyorum. Yoksa tekerrür eden tarihlerin geçici muktedirler de dahil kimseye bir şey kazandırmayacağını, aşikar olarak bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz ve görüyoruz.”

Savunmanın ardından konuşan komisyonun AKP’li başkanı Ramazan Can, en geç bir sonraki pazartesi gününe kadar karar vereceklerini belirtti.

Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde dosya Meclis Genel Kurulu’na gönderilecek ve burada yapılacak oylama ile son karar verilecek. Genel Kurul’da da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verilmesi durumunda HDP’li Güzel, iki ayrı dosyadan yargılanacak.