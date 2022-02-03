Kılıçdaroğlu’nun TÜİK yorumu: Nebati üzülmesin diye 50’nin altında göstermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon artışını yorumladı: “50’nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye.”

TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u buldu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini gösterdi.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse, TÜİK’in açıkladığı yıllık yüzde 48’i aşan orana karşın enflasyonun nisan ayında yüzde 50’nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Nebati daha önce de Çin’den feyz alınan yeni modelin tutmaması halinde üzüleceğini söylemişti.

‘Gerçek mutfakta’

CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, başkanının değişimiyle ilgili olup olmadığını bilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu: “Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, açıklanan rakam düşük bir rakam, zaten Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı rakam bunun çok daha üstünde. Pazara gidince, alışverişe gidince, alışveriş merkezlerine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları da bunun en açık kanıtıdır. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş ama enflasyon oranına bakıyorsunuz yüzde 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta.”

Kılıçdaroğlu, Nebati’nin, “Enflasyonun yüzde 50 seviyelerini göreceğini düşünmüyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerineyse “Yanılmamış doğru, TÜİK onun istediği şekilde yanıt vermiş, 50’nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye” dedi.

‘Erdoğan dünyaya ilan etti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Konseyi’nin Osman Kavala kararına ilişkin açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor, ‘Bizim ülkemizde anayasa yok, yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde, ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir ve arzu ettiğimiz mahkemeden, arzu ettiğimiz kararı çıkartırız‘ anlamına geliyor. Bu, Türkiye’nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Söyleyen kişinin de unutmaması lazım. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç.”

Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala’yla ilgili kararı tanımayacaklarını ifade ederek “Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş; bu da bizi çok ilgilendirmiyor” demişti.

Kılıçdaroğlu, AKP’nin Trabzon’daki açılış töreninde kendisi hakkında “Hain” diyen çocukla ilgili bir soru üzerine de “O sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Hiç kimse merak etmesin” dedi.