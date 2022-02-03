Akdeniz belediyesi, temizlik işçilerine koku tazminatı ödeyecek

Mersin’in Akdeniz ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Gültak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan temizlik işçilerine koku tazminatı ödeyeceklerini söyledi.

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AA’nın haberine göre belediyenin teknik hizmet birimlerini ziyaret ederek buradaki işçilerle sohbet eden Gültak, toplu iş sözleşmesinin imzalandığını anımsatarak en düşük işçi maaşının 5 bin 214 lira olduğunu dile getirdi.

Temizlik işçilerinin sözleşmesine koku tazminatı eklediklerini aktaran Gültak şöyle devam etti: “Türkiye’de ilklerden biri. Nedir bu koku tazminatı? Çöp kamyonunu süren ya da yollarda temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün işçilerine ekstra 3 lira koku tazminatı verdik. Aylık 80 lira maaşlarına yansıma olacak. Çöp kamyonunda çalışan işçilerimiz kokuyla direkt muhatap olduğu için 7 lira verdik. O da yaklaşık 180 lira ek bir para almalarını sağlayacak. Gerçekten çöp kamyonunda çalışmak zor. Dolayısıyla bu işçilerimize ilk kez koku tazminatı adı altında farklı bir ödenek çıkardık. Bu haklarıdır. Kokudan işçiler etkileniyor. Hem hijyen hayatı hem psikolojisi etkileniyor. Bunun bir farkının olmasını istedik. İleriki yıllarda bunun sabit olmasını sağladık. Bizle kalmasın, bizden sonraki dönemlerde de bu işçilerimiz farkı alsın. Belediyenin imkan ve ekonomisi arttıkça bu koku tazminatının da artmasını sağlayacağız.”

İşçilerden Ferit Durmuş ve Ekrem Can koku tazminatı kararını memnuniyetle karşıladıklaırnı söyledi.