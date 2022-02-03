Goldman Sachs’a göre bunlar enflasyonda iyi günlerimiz

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun şubat ayında yüzde 50’nin üzerinde olmasını bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yıllık resmi enflasyonu yüzde 48,69 olarak verdi. Enflasyonu hesaplarken internet üzerinden veri kazıma (web scraping) yönetimini kullanan ENAG ise bu oranı yüzde 114 olarak buldu.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre ise enflasyon önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürecek.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, müşterilere yönelik notunda şu öngörüleri paylaştı: “Enflasyonun şubat ayında yüzde 50’yi geçmesini ve yılın sonunda sert baz etkileri başlayana kadar bu oranın üzerinde kalmasını bekliyoruz.”

Değerlendirme notunda ayrıca enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 54-56 aralığında olacağı, yılı da diğer tahminlerin çoğundan daha yüksek olan yüzde 33 seviyesinde tamamlayacağı beklentisi de yer aldı.

Nebati ve tutmayan tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan verilerin ardından enflasyonun nisan ayında yüzde 50’nin altında bir zirve gördükten sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Bakan daha önce yaptığı tahmininde ise enflasyonda düşüş için ocak ayını işaret etmişti.

Merkez Bankası’nın son açıklanan enflasyon raporunda da bu yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 11,8’den 23,2’ye çekilmişti.