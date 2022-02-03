TÜİK sepeti güncelledi: Neler çıktı, ağırlıklar nasıl değişti?

Türkiye’nin resmi istatistik kurumu TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

Ürün ve ağırlıklarda değişiklik her yıl düzenli yapılan bir uygulama.

Bu yıl kira bedeli ve faturaların yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15,36’dan yüzde 14,11’e indi.

İçki ve tütünün ağırlığı da yüzde 4,88’den yüzde 4,31’e çekildi.

Cep telefonu bedeli, telefon ve internet faturalarının yer aldığı haberleşme de bu yılki sepette yüzde 4,64 yerine yüzde 3,78 ağırlıkla yer alacak.

Ulaştırma harcamaları, lokanta ve oteller ile giyim ve ayakkabı ise yukarı yönlü güncellenen kalemler.

Eklenenler ve çıkanlar

TÜİK’in sepetine bu yıl eklenen yeni ürün yok.

Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkan ürünler.

TÜİK son olarak aralıkta yüzde 36,08 seviyesinde bulanan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 48,69’a çıktığını açıklamıştı.

Başkan değişikliği

TÜİK son yıllarda muhalefet partileri tarafından sıklıkla ‘makyajlı veri‘ açıklamakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak ocak ayı enflasyon verileri açıklanmadan önce Sait Erdal Dinçer’i TÜİK başkanlığını görevinden almış, yerine Erhan Çetinkaya’yı getirmişti. 1926’dan AKP’nin iktidara geldiği 2002’ye kadar geçen 76 yılda 18 başkanın görev yaptığı TÜİK’te son 20 yılda değişen başkan sayısıysa dokuz.