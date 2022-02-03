Üçü yerli altı yeni film vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, altı yeni film var. Cate Blanchett, Rooney Mara ve Bradley Cooper’ı bir araya getiren ‘Kabus Sokağı‘ haftanın dikkat çeken yapımı. 2019 yılında hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Dilberay’ın hayat hikayesinin anlatıldığı sanatçının kendi adını taşıyan film de sinemaseverlerin ilgisini çekmeye aday.

Fotoğraf: Diken

Kabus Sokağı

Gerilim türündeki ‘Kabus Sokağı‘ iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatrla arasındaki ilişkiyi odağına alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda Guillermo del Toro var.

Dilberay

Yönetmenliğini ‘Ketche’ olarak bilinen Hakan Kırvavaç’ın yaptığı ‘Dilberay‘, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay’ın hayat hikayesini işliyor. Dilberay’ı Büşra Pekin’in canlandırdığı filmin başrolleriniyse 24 Ocak’ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

Moonfall

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland’ın başrollerini paylaştığı ‘Moonfall‘ macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Yönetmenliğini Roland Emmerich’in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronotla ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.

Kürtaj

Audrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan ‘Kürtaj‘ adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı. Film, Fransa’da kürtajın yasal olmadığı 1963’te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.

Afacanlar: İş Başa Düştü

Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir’in başrollerinde oynadığı ‘Afacanlar: İş Başa Düştü‘ komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Enes Ateş’in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan’ın, arkadaşlarıyla AVM’de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

Arekalar

Doruk Tüzel’in yönettiği korku filmi ‘Arekalar‘ın başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.