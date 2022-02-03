TTB’ye göre halk sağlığı, sağlık bakanının umrunda değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yükselen günlük vaka sayılarına rağmen halka ‘endişe edilmemesi’ yönünde çağrı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirdi: “Giderek büyüyen bu krize karşı sağlık bakanının söylemi halk sağlığını önemsemeyen, bilim dışı ve bir bakanın söyleyemeyeceği sözlerdir.”

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 110 bin 682’yle rekor tazelemişti.

Bunun yanında Bakan Koca, ‘100 bin gibi bir sayının bundan altı ay, bir yıl önceki anlamıyla bugünkü anlamının aynı olmadığını’ savunmuş; Omicron varyantıyla enfekte olmuş vakaların hafif seyrettiğini söylemişti.

TTB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Covid-19 pandemisi iki yıllık sürecin ardından en yüksek noktaya ulaşmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı’nın gerçeği tam olarak yansıtmayan verilerine göre dahi günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın salgını kendi haline bırakan, tek bir önlem dahi almayarak halk sağlığını göz ardı eden politikaları neticesinde önlenebilir bir hastalık nedeniyle hastalanmakta ve ölmekteyiz.

İki yıldır tükenen sağlık çalışanlarının hiçbir sorunu çözülmemiş; âdeta salgının tüm yükü onların sırtına yüklenmiştir. En riskli alanlarda çalışan sağlık emekçileri artan vaka sayılarından doğrudan etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarının enfekte olma oranları artmaktadır. Birçok hastanede klinikler kapanmakta, sağlık hizmetleri aksamaktadır.”

‘Gerçeğin üstünü örtmeye niyetliler’

‘İktidarın açıklamalarıyla mevcut tabloya karşı hiçbir önlem almadıkları; gerçeğin üstünü örtmek niyetinde olduklarının açık olduğu’ kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Son dönemde 100 bini aşan günlük vaka sayılarının ve 200’ü geçen ölüm sayılarının Sağlık Bakanı’nın ‘grip’le benzeştirilerek açıklaması bilimsel değildir. Pandemi en yakıcı haliyle devam etmektedir. Yoğun bakım yatışları artmakta, enfekte sağlık çalışanları nedeniyle klinikler kapanmakta, sağlık emekçileri tükenmekte, her gün yüzlerce insanımız ölmektedir. Açıkça sağlık ve yaşam hakkı ihlal edilmektedir. Bu politikaları yürüten ve her gün binlerce yeni hasta ve yüzlerce ölüme alışmamızı bekleyen Sağlık Bakanı’nın mesleki değerleri unuttuğu aşikârdır. Ancak biz yaşatmak için bu mesleği seçen hekimlerin meslek örgütü olarak, gerçeği söylemeye, halkın sağlık hakkını koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz.”