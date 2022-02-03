Onaylandı: MB, ‘şapkadan çıkardığı’ milyarları Hazine’ye aktarıyor

Merkez Bankası olağanüstü genel kurulunda büyük bir kısmı Hazine’ye gidecek olan 49,3 milyar TL’lik kar dağıtım ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı.

Bilançosu 70 milyar TL’de zararda gözüken Merkez Bankası’nın, 2021’in son gününde ‘nereden geldiği anlaşılamayan’ 130 milyar TL’lik bir kar yazdığı, böylece bilançosunu 60 milyar TL artıya geçirdiği ortaya çıkmıştı.

MB’nin analitik bilançosundaki bu hareket, Hazine’ye kar dağıtımına hazırlandığına işaret olarak yorumlanmıştı. Banka 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması için olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı almıştı.

Bugün yapılan toplantıda 45 milyar TL kar payı avansı ve 4,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtım kararı alındığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın banka ve bireysel hisselerinin hisse yapısı gereği bu dağıtımdan aldıkları paylar çok küçük miktarlarda oluşuyor. Dolayısıyla 49,3 milyar TL’lik payın hemen hemen tamamı Hazine’ye verilecek.

MB’nin 2020’de temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktardığı toplam kaynak 55,8 milyar TL olmuştu. 2019’daysa bu miktar 88,9 milyar TL ile rekor kırmıştı.