Diken

Yaramazlara biraz batar!

MB’den Hazine’ye avans vermek için olağanüstü toplantı

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Bilançosu 70 milyar TL’de zararda gözüken Merkez Bankası’nın, 2021’in son gününde ‘nereden geldiği anlaşılamayan’ 130 milyar TL’lik bir kar yazdığı, böylece bilançosunu 60 milyar TL artıya geçirdiği ortaya çıkmıştı.


MB’nin analitik bilançosundaki bu hareket, Hazine’ye kar dağıtımına hazırlandığına işaret olarak yorumlanmıştı.

MB 2019 ve 2020 ocak aylarında alışılagelmişin aksine, bütçeye, karının büyük bölümünü olağanüstü genel kurul düzenleyerek avans olarak aktarmıştı. Bunun haricinde birikmiş yedek akçe de aktarılmıştı.

Kar aktarım tutarları 2019 ve 2020 için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. Ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası MB kar dağıtımı için gereken genel kurulu 2021’deyse erkene almamıştı. Kar payı aktarımı 2019 öncesindeki uzun yıllar boyunca nisan aylarında düzenlenen olağan genel kurulunda yapılmış ve pay Hazine’ye nisan ya da mayıs ayında aktarılmıştı.

Merkez Bankası şapkadan 130 milyar lira çıkarmış

SON HABERLER

On altı yaşında bir çocuk, musalla taşında…

Bahadır Odabaşı, daha da genç, on altı yaşında. Babası KHK ile atılmış ve dört yıldır ‘tutuklu’ yargılanıyormuş. On altı yaşında bir çocuk yaşamına son verdi. On altı yaşında bir çocuk canına kıydı. On altı yaşında bir çocuk umudunu tümüyle kaybetti. On altı yaşında bir çocuk. 

1 Mayıs’ta kafasından vurulan Dilan Alp davasında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

İstanbul’da 2013 yılındaki 1 Mayıs gösterileri sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Dilan Alp’le ilgili yargılamada savcılık, dokuz sene sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Olayla ilgili savcılık, kasten vurulma olayını ‘taksirle yaralama’ suçuna dönüştürerek zaman aşımının önünü açtı.