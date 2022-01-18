MB’den Hazine’ye avans vermek için olağanüstü toplantı

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat’ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
Bilançosu 70 milyar TL’de zararda gözüken Merkez Bankası’nın, 2021’in son gününde ‘nereden geldiği anlaşılamayan’ 130 milyar TL’lik bir kar yazdığı, böylece bilançosunu 60 milyar TL artıya geçirdiği ortaya çıkmıştı.
MB’nin analitik bilançosundaki bu hareket, Hazine’ye kar dağıtımına hazırlandığına işaret olarak yorumlanmıştı.
MB 2019 ve 2020 ocak aylarında alışılagelmişin aksine, bütçeye, karının büyük bölümünü olağanüstü genel kurul düzenleyerek avans olarak aktarmıştı. Bunun haricinde birikmiş yedek akçe de aktarılmıştı.
Kar aktarım tutarları 2019 ve 2020 için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar TL olmuştu. Ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası MB kar dağıtımı için gereken genel kurulu 2021’deyse erkene almamıştı. Kar payı aktarımı 2019 öncesindeki uzun yıllar boyunca nisan aylarında düzenlenen olağan genel kurulunda yapılmış ve pay Hazine’ye nisan ya da mayıs ayında aktarılmıştı.