Migros işçilerinden ‘sefalet zammı’ eylemi: Patronun gönderdiği sendikacı kovuldu

İstanbul’da Migros Esenyurt Deposu’nda çalışan DGD-SEN üyesi işçiler, yüzde 8 zamma ‘sefalet zammı’ diyerek iş bıraktı.

Diken’e konuşan DGD-SEN örgütlenme uzmanı Kemal Yılmaz, patron tarafından arka kapıdan Liman İş Sendikası genel başkanının gönderildiğini söyledi: “Bizim daha önceki depolardaki örgütlülüğümüzü de kırmaya çalışmıştı. Şimdi de iş bırakan arkadaşlarımızla deponun diğer tarafından girerek görüşmeye çalışmışlar. Ancak arkadaşlar ‘Sizi istemiyoruz’ diyerek durumu bize iletti. Biz de Liman İş Sendikası’nı alandan kovduk.”

Sarı sendikaları yanlarında istemediklerini belirten Yılmaz haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi: “Halkımıza ve sanatçılarımıza sesleniyoruz. Biz desteğinizi istiyoruz. Esirgemeyin bizden. Yapılan aslında zam değil. 100 lira zam yapıldı. 4 bin 500 lirayla geçinmemiz imkansız. Hepimizin ailesi var. Ailelerimize bakıyoruz. Fiyatların bu kadar zamlandığı bir ülkede bu maaş bize yetmiyor. Her şey zamlandı.”