HepsiJet kuryeleri de kontak kapattı: 1 lira zam teklif edildi

Trendyol Express kuryelerinin kontak kapatma eyleminden sonra şimdi de HepsiJet kuryeleri kontak kapattı. Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edildi.

Aldıklarını ücretin asgari ücretin altında kaldığını belirten kuryeler, “Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız” diyerek, haklarını arayan arkadaşlarına yönelik yapılan baskıların da son bulmasını istedi: “Sözleşmesi feshedilen tüm arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilensin.”

Trendyol Express kuryeleri yüzde 11’lik zamma tepki göstererek kontak kapatmıştı. Üç gün süren eylemlerinden sonra Trendyol yönetimi işçilerin haklarını vererek yüzde 38,8 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine Trendyol işçileri sevinçlerini “Bu direniş herkese örnek olsun” sözleriyle paylamıştı.

Antalya’da kontak kapatan HepsiJet çalışanları tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Biz HepsiJet emekçileriyiz. Her gün evlerinize kargo taşıyoruz. Ama o paketleri nasıl taşıyoruz biliyor musunuz? Koşarak! Çünkü bizim paket başı ücretimiz 3,75 TL. Bize 2022 için sundukları zam teklifleri de 4,75 TL. Yani 1 TL zam veriyorlar.

Paket başı ücretle çalışıyoruz. Sabit ücretimiz yok. Paket taşırsak para var, paket taşımazsak para yok. Ve iş yükümüz ağır, kazancımız az. Bir günde 200 km yol yapan arkadaşlarımız var. Araç masrafları, benzin, bakım, muhasebe tüm bu masraflar bizim cebimizden gidiyor. Benzine, ekmeğe, peynire gelen zamlar ortada. Ev geçindiriyoruz, araç kredisi ödüyoruz. Aldığımız ücret, asgari ücretin bile altında kalıyor.

Hakkımızı aramaya kalktığımızda ise Facebook’ta bir gönderiyi beğendik diye sorguya çekiliyoruz. Bu nasıl adalet? Sesimizi herkesin duyurmasını, istediklerimizi tüm yöneticilerin duymasını istiyoruz.

Biz HepsiJet emekçileri olarak, her gün evlerinize paketlerinizi taşıyan ve alın teri dökenler olarak hakkımızı istiyoruz.

Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız.

50 km üzerinde, km başına yakıt desteği istiyoruz.

Hakkını arayan işçilere uygulanan baskı, tehdide son verilsin. Sözleşmesi feshedilen tüm arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilensin.

Sesimizin kulaktan kulağa yayılacağını biliyoruz. Tüm Hepsijet çalışanlarını birlik olmaya ve hakkımızı aramaya davet ediyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.”