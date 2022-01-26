Trendyol kuryelerine yüzde 38,8 zam

Üç gündür direnişteki Trendyol Express emekçileri yüzde 38,8 oranında zam yapılacağı açıklandı.

Trendyol çalışanları kararı sevinçle karşılayarak “Bu direniş herkese örnek olsun” dedi.

DİRENE DİRENE KAZANDIK!



%11’lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk, %38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı, tüm işçi ve emekçilere örnek olsun!#HaklarıVerTrendyol pic.twitter.com/xTS5D0kVCC — Trendyol Çalışanları (@trendyolcalisan) January 26, 2022

Trendyol Express çalışanlarının, yüzde 11 zamma tepki olarak İstanbul’da başlattığı eylem tüm Türkiye’ye yayılmıştı. Kontak kapatan motokuryeler haklarını alana kadar direnişe devam edeceğini belirtmişti.

Trendyol’un açıklaması şöyle:

“Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla, şirketimizle imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunan iş ortaklarımızla ilgili oluşan gündeme ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır.

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; ‘iş ortağı destek paketleriyle’ de aylık hakkedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır.

2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakkedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır.

Mevcut iddialarda ise sadece ‘iş ortağı destek paketleri’nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız.“