Direniş sırası Yemeksepeti işçilerinde: Örgütlülüğümüzle gereken cevabı vereceğiz

Trendyol Express ve HepsiJet kuryelerinden sonra Yemeksepeti işçileri de ‘1 Şubat’ta alacağımız maaştan dahi hala haberimiz yok’ diyerek direnişe hazır olduğunu duyurdu.

Trendyol Express kuryeleri yüzde 11’lik zamma tepki göstererek kontak kapatmıştı. Üç gün süren eylemlerinden sonra Trendyol yönetimi işçilerin haklarını vererek yüzde 38,8 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine Trendyol işçileri sevinçlerini, “Bu direniş herkese örnek olsun” sözleriyle paylamıştı.

Ardından aldıklarını maaşın asgari ücretin altında kaldığını belirten HepsiJet kuryeleri de haklarını alabilmek için kontak kapattıklarını duyurmuştu.

Kurye ve depo çalışanlarından oluşan Yemeksepeti İşçi Komitesi, Twitter hesabından direnişe hazır olduklarına dair bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki aydır hiçbir cevap alamadığımız maaş sürecinin sonuna geldik. 1 Şubat günü alacağımız ücretten dahi hala haberimiz yok. Bütün taşımacılık sektörü gibi biz de direnişe hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. İşçileri köle gibi çalıştırmak istediklerini biliyoruz. Ama Trendyol ve diğer süreçler de gösterdi ki işçiler artık kölelik şartlarına karşı mücadele etmekten korkmuyor. Kaybedeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ya sefalet ya mücadele!

Mücadeleden vazgeçeceğimizi düşünenlere en büyük cevabı sektördeki diğer işçi kardeşlerimiz verdiler. Şimdi sıra bizde. Sendikal yetkimizle ve komitelerimizle sürdürdüğümüz örgütlülüğümüzle gereken cevabı en net şekilde vereceğimizi bildirmek istiyoruz.”