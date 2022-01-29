Cem Yılmaz’dan HepsiJet kuryelerine destek

Cem Yılmaz’dan aldıklarını ücretin asgari ücretin altında kaldığını belirterek kontak kapatan HepsiJet kuryelerine destek geldi.

Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edilmiş, kuryeler, “Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız” diyerek, haklarını arayan arkadaşlarına yönelik baskıların da son bulmasını istemişti.

Yılmaz Twitter hesabından “Benim yerim çalışanın yanıdır” diyerek bir mesaj yayınladı. Destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim.Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim.Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 28, 2022

Yılmaz, alışveriş sitesi hepsiburada.com’un reklam yüzü olmuştu.