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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz’dan HepsiJet kuryelerine destek

Cem Yılmaz’dan aldıklarını ücretin asgari ücretin altında kaldığını belirterek kontak kapatan HepsiJet kuryelerine destek geldi.

Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edilmiş, kuryeler, “Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız” diyerek, haklarını arayan arkadaşlarına yönelik baskıların da son bulmasını istemişti.


Yılmaz Twitter hesabından “Benim yerim çalışanın yanıdır” diyerek bir mesaj yayınladı. Destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Yılmaz, alışveriş sitesi hepsiburada.com’un reklam yüzü olmuştu.

Direniş sırası Yemeksepeti işçilerinde: Örgütlülüğümüzle gereken cevabı vereceğiz

HepsiJet kuryeleri de kontak kapattı: 1 lira zam teklif edildi

Trendyol kuryelerine yüzde 38,8 zam

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