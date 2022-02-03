Ocak ayında 26 kadın öldürüldü, 28’i şüpheli şekilde öldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 28 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, ocak ayında öldürülen 26 kadının 13’ü evli olduğu erkek, beşi tanıdık, üçü eskiden birlikte olduğu erkek, ikisi oğlu, biri birlikte olduğu erkek ve biri de akrabası tarafından öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 58’i evlerinde öldürüldü. Kadınların yüzde 50’si ateşli silahla öldürüldü.

Raporda “Ocak ayında öğrendiğimiz 28 kadının şüpheli ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak şey bellidir; İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilmeli, 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümlerinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır” dendi.